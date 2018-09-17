Климкин: чтобы прекратить действие договора о дружбе с РФ, понадобится решение Рады

Министр признал, что для остановки ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

Для прекращения "большого договора" о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву - дать согласие должна также Верховная Рада.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Министр признал, что для остановки ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа. "Мы в общем пакете (о непродлении договора) подали проект этого документа", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД пакет документов для начала реализации процесса прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

30 августа министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия договора. Украина до 30 сентября сообщит РФ о решении не продлевать договор, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

6 сентября СНБО утвердил решение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан тогдашним президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.