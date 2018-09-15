Луценко: судья должен ответить за закрытие дела Кернеса

По его словам, в судебный процесс "вмешались политики".

Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии дела относительно мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников было незаконным и что судья Андрей Антонов должен понести за него ответственность.

Об этом он заявил в своем выступлении на конференции YES в Киеве, пишет Украинская правда.

"Это решение было противозаконным, и этот судья должен за него ответить. Апелляционный суд должен восстановить справедливость", - сказал генпрокурор.

По его словам, в судебный процесс "вмешались политики".

"Об этом свидетельствует то, что судья сразу после этого процесса ушел на пенсию. Очевидно, то, что у нас называют дембельским аккордом, а в западном мире называют взяткой, было достаточно весомым", - отметил Луценко.

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"Я возбудил уголовное производство по заведомо неправосудном решении этого судьи и ожидаю справедливое и законное решение Апелляционного суда", - добавил он.

Как сообщалось, мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и пытках двух активистов Євромайдану.

10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы. Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.

В прокуратуре подчеркнули, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд больничные, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.

Прокуратура сообщила, что открыла производство против судьи Андрея Антонова.

13 августа Совет судей вступилась за него.

Еще до закрытия дела судья Антонов направил жалобу в Генпрокуратуру о давлении и угрозах со стороны потерпевшей стороны и активистов.

17 августа стало также известно, что он подал заявление об отставке.

Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела Кернеса.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что до закрытия дела против городского головы Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.