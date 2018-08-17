Судья, закрывший дело Кернеса, подал в отставку из-за давления на него

В совете правосудия должны провести проверку и установить, действительно ли имело место вмешательство в деятельность судьи.

Судья Андрей Антонов, который рассматривал и в конце концов закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, пишет Украинская правда.

"Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него", – отметила Лысенко.

Также судья направил в ВСП заявление о вмешательстве в его деятельность.

В нем Антонов настаивает, что действия прокуроров, которые не являлись на дебаты, "лишили суд возможности вынести приговор по существу обвинения".

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Судья также вспоминает, что прокуратура открыла против него производство за "неправосудное решение", и считает это давлением и своей дискредитацией.

Также Антонов отмечает, что в день принятия им решения Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило о начале проверки его деклараций.

"Такие действия я ... расцениваю как расправу за вынесенное решение", – пишет судья.

В заявлении он просит "принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

Как объяснили УП в совете правосудия, они должны провести проверку и установить, действительно ли имело место вмешательство в деятельность судьи.

"Окончательное решение принимается большинством состава ВСП. Совет может как применить факты реагирования, так и отказать в принятии таких мер", - пояснила пресс-секретарь Оксана Лысенко.

В частности, Совет может сделать публичное заявление или обращение, внести в соответствующие органы или должностных лиц представления о выявлении и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения.

Как сообщал УНИАН, Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст.27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства против Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Сегодня, 10 августа, Киевский райсуд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении Кернеса, Блинников и Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Отмечалось, что судья расценил систематическую неявку ни одного из 19 прокуроров, которые вели дело, на дебаты по делу Кернеса как отказ от обвинения.

При этом стало известно, что суд еще за месяц до решения закрыть дело суд просил генерального прокурора Украины Юрия Луценко обеспечить явку одного из 19 прокуроров ГПУ для участия в судебных прениях в уголовном производстве. При этом суд подчеркнул, что "никакого ответа, письма или сообщения по этому поводу в адрес суда не поступало", а суд "не имеет права принудительно доставлять в суд для участия в судебных прениях любого из 19 прокуроров Генеральной прокуратуры, определенных согласно постановлению об изменении группы прокуроров от 2 октября 2015 года".

Генпрокуратура считает незаконным решение суда о закрытии уголовного производства в отношении Кернеса. В прокуратуре заявляют, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская заявила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины "о спланированном судьей заведомо неправосудном ирешение, повлекшем тяжкие последствия".

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя решение суда заявил, что судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов, который закрыл дело Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

Также Луценко добавил, что никто из 19 прокуроров не пришел на заседание Киевского районного суда Полтавы из-за болезни.