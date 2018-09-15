Доказательства избиения в СИЗО Балуха будут переданы в суды - МИД

14 сентября украинского политзаключенного Владимира Балуха в симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали уничтожить.

Доказательства избиения в симферопольском СИЗО украинского политзаключенного Владимира Балуха будут переданы в суды.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в Тwitter.

"Избиение оккупантами В.Балуха, который 181 день голодает - за гранью добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, установленного во дворе его дома. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

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Второе дело против активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая посетила своего подзащитного в симферопольском СИЗО после судебного заседания 10 сентября, сообщила, что Балух принимает обезболивающие препараты из-за сильных болей.

14 сентября Балуха в СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали уничтожить.