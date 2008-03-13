Ющенко отправил Тимошенко в КС и назначит комиссию по Черновецкому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов назначить комиссию по расследованию фактов, изложенных 12 марта на заседании правительства, по поводу деятельности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и отстранить его от исполнения обязанностей главы Киевской городской государственной администрации на время работы комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил сегодня украинским журналистам в Брюсселе.

«Что касается ситуации в Киеве в целом, я готов назначить отдельную комиссию, которая бы изучила все вопросы, которые были озвучены при обсуждении этого вопроса на заседании правительства», - сказал он.

Президент выразил мнение, что такая комиссия должна была бы изучить все вопросы, относящиеся к полномочиям городской власти. В частности, вопросы формирования бюджета, создания рабочих мест, привлечения инвестиций и пр.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил готовность на неделю или две отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения обязанностей председателя КГГА, чтобы он не оказывал влияния на работу этой комиссии.

Комментируя обращение правительства к нему с просьбой об отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, Президент отметил, что такое обращение не соответствует действующему законодательству Украины, в частности в части, согласно которой председателем КГГА является мэр Киева, избранный на общих местных выборах. «Хочется – идите в Конституционный Суд», - сказал по этому поводу Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что до сих пор не получил решения правительства относительно освобождения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Украины с просьбой отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Раньше, 7 марта, Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве».

Сегодня, 13 марта, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.