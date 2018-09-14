У Путина "следят" за ситуацией с украинской автокефалией и бесятся

Москва выступает за «сохранение единства православного мира», сообщил пресс-секретарь российского президента.

В Кремле заявили, что обеспокоены в связи с предоставлением автокефалии православной церкви в Украине и выступают за «сохранение единства православного мира».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Кремле следят за этим событием. Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении Церкви в Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но, вместе с тем, это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться», - сказал Песков.

«Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий - сохранение единства православного мира», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение от президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

3 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.