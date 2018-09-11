Глава УПЦ МП греками определен как "неканоничный" и Киев имеет право на Томос – российский религиовед

Религиовед подчеркнул, что для Москвы стала неожиданностью позиция Константинополя.

Российский журналист и религиовед Сергей Чапнин объяснил, почему Вселенский патриарх имеет все основания предоставить Украинской православной церкви статус автокефалии.

Об этом Чапнин написал в своем блоге на сайте «Ведомости».

Он отметил, что проблема украинской автокефалии уходит корнями в начало ХХ в., а проблемы, связанные со статусом Киевской митрополии, и того дальше – в конец XVII в. «Но если константинопольский патриарх сохраняет преемственность своих институтов без малого 1500 лет, то Московский патриархат после полного разрушения всех церковных институтов в 1917 г. и воссоздания некоторых из них в середине 1940-х не может мыслить даже категориями столетий. В итоге, когда нужно было исследовать и определить статус Киевской митрополии на конец XVII в., Москва не смогла разобраться с содержанием исторических документов, но это не мешало ей считать, что Константинополь в 1686 г. подарил ей Украину полностью, со всеми потрохами», – пишет журналист.

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Религиовед подчеркнул, что первым неприятным для Москвы открытием стало то, что Константинопольский патриархат считает, что территорию Украины он никогда не передавал Русской церкви. «В силу сложных исторических обстоятельств второй половины XVII в. он передал Москве право рукополагать киевских митрополитов и быть по отношению к ним церковно-судебной инстанцией. Эти права передавались Москве на неопределенный срок, но не навечно. Другими словами, константинопольский патриарх мог отозвать свое решение в любое время. И, похоже, это время настало», – констатирует Чапнин.

Второй неприятный для Москвы момент: киевский митрополит в юрисдикции РПЦ нарушил правило, по которому он был обязан поминать за богослужением константинопольского патриарха, объясняет религиовед. «Правды ради надо сказать, что это не вина нынешнего митрополита Онуфрия. Киевские митрополиты забыли об этом правиле уже давно. Однако с точки зрения церковного права отказ от поминовения на литургии имени константинопольского патриарха – это серьезное нарушение. Серьезное настолько, что нарушитель теряет каноническое право быть главой митрополии и подлежит церковному суду. Именно как «неканоничный» определили греки статус нынешнего главы украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия», – объяснил Чапнин.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят Верховную Раду поддержать это обращение.

19 апреля парламент принял постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви. Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась». Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и сообщил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения провозгласить Украинскую автокефальную церковь.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о намерении Вселенского патриарха признать Украинскую автокефальную церковь «исторической новостью». Глава МИД убежден, что Украине будет обязательно предоставлен Томос об автокефалии.

3 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.