Порошенко предлагает Седлецкой и другим журналистам встретиться с Луценко и "снять все вопросы"

Президент заявил, что на протяжении всей своей президентской каденции защищает свободу слова.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает главному редактору программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" Наталье Седлецкой и другим журналистам встретиться с генеральным прокурором Юрием Луценко и "снять" все вопросы относительно определения суда, которым следователю Генпрокуратуры был предоставлен доступ к данным с ее мобильного телефона за 1,5 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам, выступая на конференции.

В частности, журналисты его спросили о действиях генерального прокурора Луценко и о лишении права журналистов на защиту источников информации.

"Я, как президент и как гражданин, четыре с половиной года моей президентской каденции делал все, чтобы защитить свободу слова", - подчеркнул Порошенко.

"Позиция вторая... Я не применил военное положение специально для того, чтобы не ограничивать свободу прессы и свободу журналистов", - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: мы знаем, кого Кремль хочет видеть во втором туре президентских выборов

Он подчеркнул, что "журналисты должны знать правду".

В этой связи президент отметил, что Седлецкая вместе с другими журналистами может встретиться с генпрокурором Луценко и попытаться решить все вопросы.

"Было бы очень хорошо, если бы они пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен, что эта возможность существует", - сказал Порошенко

"Но это не исключает другие меры защиты журналистов", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящим/исходящим соединениям и геолокации мобильного телефона главного редактора программы расследований "Схемы" (проект Радио Свобода) Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября 2018 года журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских в Facebook также сообщила, что суд предоставил ГПУ разрешение проверить данные с ее телефона за 1,5 года. По ее словам, решение суда о снятии информации с ее телефона аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.

5 сентября народный депутат Алексей Рябчин заявил, что генпрокурор Луценко ограничил запрос информации от мобильного оператора в отношении Седлецкой только геолокацией.