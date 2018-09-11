Луценко о предложении журналистки "Схем": будет время – пойду на эфир

Генпрокурор утверждает, что в этом деле о возможном разглашении данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником «нет никаких подводных камней».

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил, почему не пошел на эфир к журналистке «Схем» Натальи Седлецкой после его просьбы встретиться с ней не на камеру.

Как заявил Луценко в интервью изданию Цензор.Нет, он пригласил к себе журналистку «не на какой-то закрытый междусобойчик», а на встречу с Генеральным прокурором. «На этой встрече она могла присутствовать со своим адвокатом, а я, естественно, – со следователем и прокурором. По известным причинам, я никогда не встречаюсь один на один с фигурантами любого уголовного дела», – сказал он.

Генпрокурор утверждает, что в этом деле (о возможном разглашении данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником – ред.) «нет никаких подводных камней». «Мы просто расследуем уголовное дело, в котором журналисты являются главными свидетелями», – отметил Луценко.

По его словам, из-за того, что у него рабочий день, он не может «превращать кабинет в место проведения прямых эфиров с ответами на вопросы журналистов».

«Считаю это неприемлемым в расследовании любого уголовного дела – и этого в том числе. Я предпочитал говорить о том, что, почему и как мы делаем – а журналистка хотела создать из этого шоу-программу с вопросами к прокурору», – считает генпрокурор.

«Будет время – пойду на эфир. Но в рабочее время делать этого не буду. Тем более, в этот день у меня было много других важных совещаний. И такой роскоши, как участие в шоу-программе, я себе позволить не мог», – добавил он.

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Ранее Наталья Седлецкая заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался от встречи с ней в прямом эфире. Перед этим поздно вечером Луценко через своего пресс-секретаря Ларису Сарган пригласил Седлецкую на закрытую встречу без камер и записи по поводу доступа к ее телефону.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к СМС и ММС-сообщениям, входящим/исходящим соединениям и геолокациям мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Наталии Седлецкой на период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей относительно сведений, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября 2018 года журналистка издания «Новое время» Христина Бердинских написала на своей странице в Facebook: «Только что узнала, что на меня также есть определение суда, которое разрешает ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года».

По ее словам, решение суда относительно информации с ее телефона - аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.