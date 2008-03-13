Ющенко отстранил Черновецкого (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отстранил Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя Киевской городской государственной администрации сроком на 15 дней.

Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушения им Конституции и законов Украины, невыполнения актов Президента Украины, Кабинета министров Украины, что указано Кабинетом министров Украины как основание внесения им представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА. Президент обязал председателя комиссии доложить о результатах служебного расследования в пятнадцатидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Украины с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Ранее, 7 марта, Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве».

Сегодня, 13 марта, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.