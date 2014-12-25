Ярема считает своего зама честным человеком, а обвинения в коррупции - давлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал на заседании парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.

По словам Яремы, у его заместителя Бачуна нет роскошных квартир и больших земельных участков. Такую информацию он считает неправдивой и такой, которая оказывает давление на его заместителя.

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Отвечая на вопросы членов комитета о том, каким образом в декларации о доходах Бачуна за 2013 год появилось почти 6 млн грн, задекларированных как призы и подарки, Ярема сказал: «Вы помните, как в 2009-2010 годах были гонения на Бачуна со стороны власти Януковича и непосредственно Портнова. Сегодня такие акции продолжаются. Ежедневно проходят акции у генпрокуратуры. Хочу отметить, что Бачун имеет одну квартиру, нет никаких гектаров земли, частных домов, а за деньги не готов сказать, не знаю. Потому что он тогда (2013 год - УНИАН) не работал в прокуратуре»