Ярема считает своего зама честным человеком, а обвинения в коррупции - давлением
Генеральный прокурор Виталий Ярема заявляет, что считает своего заместителя Олега Бачуна честным человеком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал на заседании парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.
По словам Яремы, у его заместителя Бачуна нет роскошных квартир и больших земельных участков. Такую информацию он считает неправдивой и такой, которая оказывает давление на его заместителя.
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Отвечая на вопросы членов комитета о том, каким образом в декларации о доходах Бачуна за 2013 год появилось почти 6 млн грн, задекларированных как призы и подарки, Ярема сказал: «Вы помните, как в 2009-2010 годах были гонения на Бачуна со стороны власти Януковича и непосредственно Портнова. Сегодня такие акции продолжаются. Ежедневно проходят акции у генпрокуратуры. Хочу отметить, что Бачун имеет одну квартиру, нет никаких гектаров земли, частных домов, а за деньги не готов сказать, не знаю. Потому что он тогда (2013 год - УНИАН) не работал в прокуратуре»