Луценко сделал новое заявление о нападениях на активистов в Украине: плана по дестабилизации не было

Генпрокурор заявил, что все нападения на активистов на юге Украины раскрыты.

Помимо покушения на Екатерину Гандзюк, в Украине был совершен и ряд покушений – в том числе смертельных – на людей, которые позиционируют себя как активисты.

Поэтому глава ГПУ Юрий Луценко специально собирал прокуроров южных областей для того, чтобы они обратили внимание на возможную взаимосвязь этих событий, рассказал он в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Связь не установлена, но все эти преступления раскрыты. И в них нет никакого указания на какую-то сообщность. Так что давайте пока дадим отбой подозрению на то, что эти нападения были совершены в рамках одного плана дестабилизации", - отметил Луценко.

При этом ранее генпрокурор говорил о возможности такого плана по дестабилизации.

"Считаю, что ошибки в моем заявлении о возможном плане не было. Лучше поднять планку опасности, чем недооценить угрозу", - объяснил глава ГПУ.

Ранее Луценко заявлял, что нападения на проукраинских активистов на юге Украины связаны между собой и, вероятно, являются реализацией очередного плана по дестабилизации страны. "Учитывая последние события на юге Украины, где мы видим фактически объединенную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после плана "Б", который нейтрализовали СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству. Под влиянием того, что организует страна-агрессор", - сказал он.