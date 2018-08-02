"Часть российского плана по дестабилизации Украины": Луценко о серии нападений на активистов

После разоблачения подготовки к теракту Савченко и Рубана Россия пытается осуществить раскол Украины другим способом.

Нападения на проукраинских активистов на юге Украины связаны между собой и, вероятно, являются реализацией очередного плана по дестабилизации страны.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время совместного брифинга СБУ и ГПУ о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Надежды Савченко и руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана о подготовке теракта в Киеве, пишет ТСН.

"Учитывая последние события на юге Украины, где мы видим фактически объединенную цепь нападений на проукраинских общественных активистов, я не исключаю, что после плана "Б", который нейтрализовали СБУ и военная прокуратура, я имею в виду план Савченко, включается очередной план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти к своему же государству. Под влиянием того, что организует страна-агрессор", - сказал он.

Также Луценко отметил, что Россия пытается скрыть свою причастность к теракту, который готовили Савченко и Рубан.

Читайте такжеНаехали грузовиком: одесские активисты заявили о покушении на их жизнь (фото, видео)

"Москва, как всегда пытается замести следы, но военная прокуратура все четко фиксирует и за все наступит час расплаты. Это не смешное дело, это не политическое дело - это дело о террористическом акте против украинского государства, ниточки которого ведут к высшему руководству Российской Федерации", - подчеркнул генпрокурор.

По словам главы ГПУ, ныне известны руководители воинских частей, старшие офицеры вооруженных сил РФ, в которых загружался смертельный груз для Савченко и Рубана.

"После того как информация была обнародована в Верховной Раде Украины, задним числом эти лица были переведены в другие места несения службы", - заверил Луценко.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко "Сармата". По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве ветерана АТО в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

В тот же день в Херсоне напали на местную активистку Екатерину Гандзюк - мужчина ждал у подъезда и плеснул на девушку неизвестной жидкостью. Женщина получила ожоги 30% тела. Полиция опубликовала видео с подозреваемым в нападении.

Как выяснили эксперты, активистку в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. Сейчас Гандзюк экстренно перевезли самолетом в Киев.