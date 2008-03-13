Черновецкий может расколоть коалицию?

Председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ считает, что инициированная политиками отставка Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО может привести к распаду коалиции и отставке правительства, поскольку в этом “прослеживаются элементы противостояния между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором БАЛОГОЙ”.

Об этом И.ПОПОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Действительно, это стало очередным противостоянием между ТИМОШЕНКО и БАЛОГОЙ, в первую очередь, или ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО, как бы мы это ни называли. И это обостряет противостояние между этими политиками и ускоряет де-факто распад правящей коалиции и отставку правительства», - сказал он.

И.ПОПОВ считает, что в вопросе перевыборов киевского мэра «есть более правовые методы», какие именно он не объяснил, однако заметил, что «то, что пытаются делать юристы правительства и собственно Блока Тимошенко, может быть легко обжаловано».

Продолжая тему, И.ПОПОВ отметил, что «инициированная правительством отставка Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО может быть обжалована на основании закона о столице», а потому он рекомендует политикам больше внимания уделять работе с киевлянами, если они действительно имеют желание сменить власть в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту Украины с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Раньше, 7 марта, Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г. Киеве».

Сегодня, 13 марта, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с просьбой отстранить его от выполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.