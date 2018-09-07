Окружение нового главаря "ДНР" Пушилина будет состоять в основном из московских специалистов – источник

В частности, в его «избирательном штабе» будет работать директор Института миротворческих инициатив Денис Денисов.

Окружение нового главаря «ДНР» Дениса Пушилина будет состоять в большей мере из специалистов из Москвы.

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах. Поэтому с Пушилиным в его «избирательном штабе» будут работать его доверенные лица. В частности, из Москвы направят в качестве координатора по вопросам пиара, работой со СМИ и в соцсетях директора Института миротворческих инициатив Дениса Денисова», - сказал собеседник агентства.

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По его словам, на эту позицию сначала рассматривался Владимир Корнилов, который ранее в Киеве возглавлял филиал Институт стран СНГ, однако решение было принято в пользу Денисова, который также до российского вторжения в 2014 году работал в Киеве в этом учреждении.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТАСС, так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и парламента».