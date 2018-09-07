На встрече со своей фракцией и правительством Порошенко говорил о томосе, армии и "единой команде" - СМИ
01:10, 07 сентября 2018Политика
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На неформальной встрече, которую организовал президент Украины Петр Порошенко, кроме депутатов от парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и вице-премьер Степан Кубив
фото УНИАН
На вечеринке в государственной резиденции "Залесье" кроме депутатов БПП были президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом УП сообщили источники в БПП.
По словам собеседников, из представителей правительства на встрече был еще вице-премьер Степан Кубив.
Источники отмечают, что Порошенко находился в хорошем настроении и подчеркивал единство команды.
"Президент говорил о Томосе, армии, говорил, что мы единая команда. А если мы команда, значит мы сила", - отметил один из депутатов.
Ближе к 23.00 депутаты начали разъезжаться с вечеринки.
Ранее УП рассказали, что фракция БПП проведет тимбилдинг с Петром Порошенко в четверг, 6 сентября.
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