Эксперты считают, что Ющенко не сделает из Черновецкого двуглавую гидру

Эксперты считают, что в ближайшее время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не освободит Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской горгосадминистрации.

Таковы результаты экспресс-опроса, проведенного «Центром исследований политических ценностей “АКСИА”.

Так, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает невозможным освобождение Президентом Украины В.ЮЩЕНКО Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской горгосадминистрации. По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, во-первых, это не отвечает его интересам. “Президент понимает, что если он пойдет на этот шаг, то это обернется очень серьезным усилением позиций ТИМОШЕНКО”, - сказал эксперт. Во-вторых, по его мнению, «для освобождения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО нет формально юридических оснований». При этом М.ПОГРЕБИНСКИЙ заметил, что эта причина должна стоять первой, но для Виктора ЮЩЕНКО отсутствие правовых оснований не так важно.

”Мне кажется, что ТИМОШЕНКО это очень хорошо понимает. Просто она хочет продемонстрировать последовательность, показать, что выполняет свои обещания, и одновременно продемонстрировать непоследовательность своих партнеров по коалиции, которые фактически избегают совместной работы по устранению ЧЕРНОВЕЦКОГО от власти”, - добавил он.

По мнению эксперта Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александра МЕДВЕДЕВА, Президент не пойдет на мгновенное удовлетворение постановлений Кабинета министров. «Думаю, что без консультаций в рамках ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО и нахождения компромиссного варианта, который устраивал бы Президента, судьба ЧЕРНОВЕЦКОГО решена не будет», - сказал он. По убеждению эксперта, наиболее удобный вариант для Президента заключается в том, чтобы затягивать решение по этому вопросу до заключений следственной комиссии Верховной Рады относительно мэра Киева. При этом он не исключил влияния В.ЮЩЕНКО на временные рамки работы следственной комиссии. «Президент пойдет на этот шаг, если будет принято решение Верховной Рады о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета”, - добавил он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что под давлением решений правительства Президент этого делать не будет. Он прогнозирует, что если Президент и издаст указ об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, то на основании решений парламентской комиссии или соответствующих правоохранительных органов. “На данном же этапе «половинить» ЧЕРНОВЕЦКОГО Президент не будет. У нас и так есть двуглавая гидра исполнительной власти. Делать в Киеве двуцентровую власть – только углублять общий хаос”, - сказал он.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отмечает, что Президент не может освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Он напомнил, что есть решение Конституционного Суда, согласно которому функции председателя Киевской городской госадминистрации выполняет Киевский городской председатель, избранный на выборах. “И потому Президент не может освободить его собственным решениям. Это было бы нарушением Конституции, действующего законодательства и решений Конституционного Суда”, - сказал В.ФЕСЕНКО. Он считает единственным путем обновления киевской власти – соответствующее решение парламента, который на основании выявленных нарушений и злоупотреблений со стороны нынешней киевской власти назначил бы досрочные выборы. “Все другие пути - вне границ закона”, - добавил он.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК также считает, что в ближайшее время отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не будет. „Понятно, что никакая отставка в краткосрочной перспективе не состоится. Четко понятно, что на Банковой отсутствует политическая воля для перевыборов киевской власти”, - сказал он. По словам В.КУЛИКА, это также создает новую конфликтную линию в отношениях между премьер-министром и Президентом.

По мнению В.КУЛИКА, Ю.ТИМОШЕНКО начала наступление на Киев, поскольку считает столицу форпостом для будущей политической кампании, в частности, президентской. В то же время Президент не может допустить усиления позиций Ю.ТИМОШЕНКО в Киеве. “Если предоставить ТИМОШЕНКО административные рычаги, то в столице будет сформирован мощный ресурс для проведения успешных политических кампаний, и не только связанных с выборами”, - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров принял решение обратиться к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской госадминистрации.