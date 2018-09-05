ГПУ открыла дело из-за недостоверных данных в декларации Насалика за 2016 год

Досудебное расследование начато по факту декларирования министром недостоверной информации на сумму, которая превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное производство из-за недостоверных данных в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за 2016 год.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Согласно сообщению, ГПУ открыла дело по ст. 366-1 Уголовного кодекса, на основании обоснованных выводов НАПК от 8 декабря 2017 года по результатам проверки декларации Насалика за 2016 год.

Пресс-служба указывает, что досудебное расследование начато по факту декларирования министром недостоверной информации на сумму, которая превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также в сообщении указано, что ранее НАПК направляла эти выводы в Национальное антикоррупционое бюро (НАБУ), однако досудебные расследования так и не были начаты.

Пресс-служба напоминает, что правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 336-1 Уголовного кодекса, влечет за собой штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, за 2016 год Насалик задекларировал 1,2 млн грн доходов, из которых 245 тыс. грн – это зарплата. При этом его супруга Гузял Насалик получила 941,9 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Насалик был назначен на пост министра энергетики и угольной промышленности в середине апреля 2016 года.