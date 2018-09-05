Слушание дела о госизмене Януковича пришлось бы начать заново, если бы судья Девятко не прошел оценивания

Общественный совет добропорядочности при ВККСУ имел претензии к судье Девятко за преследования участников Революции достоинства.

Слушание дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича пришлось бы начать сначала, в случае непрохождения квалификационного оценивания председательствующим судьей Владиславом Девятко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков заявил на экспертной дискуссии «Конкурс в Высший антикоррупционный суд. Quo vadis?».

«Этот судья председательствующий по делу Януковича, которое длится уже полтора года. Именно он рассматривал дело роты «Торнадо». Именно он принимал решение в отношении известного судьи-колядника из Львова (бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич - УНИАН). Девятко сдал тест, практическое задание. На него есть справка из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - УНИАН), из НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции - УНИАН), есть информация от ОСД (Общественный совет добропорядочности - УНИАН). Он прошел собеседование, которое длилось 3 часа. И если бы комиссия не приняла решение, которое позволило Девятко работать, то мы должны были бы рекомендовать его к увольнению, а это означало бы, среди прочего, остановку дела Януковича и слушание его с самого начала», - сказал Козьяков. Он подчеркнул, что решение комиссии в отношении Девятко не является политическим.

Как известно, в конце июля в ВККСУ заявили, что председательствующий по делу о госизмене Януковича судья Девятко прошел процедуру квалификационного оценивания и признан соответствующим занимаемой должности.

Общественный совет добропорядочности при ВККСУ имел претензии к судье Девятко за преследования участников Революции достоинства.