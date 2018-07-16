Януковича вызывали на допрос в суд 60 раз - судья

Председательствующий судья по делу о госизмене Януковича в очередной раз пригласил экс-чиновников и обвиняемого Януковича дать показания.

Экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в совершении государственной измены, вызывали в суд на допрос 60 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в завершение сегодняшнего заседания Оболонского районного суда заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он отметил, что в очередной раз для допроса не явились обвиняемый Янукович, а также свидетели защиты Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Александр Якименко, Павел Лебедев и Аркадий Ярощук.

На это адвокат Януковича Виталий Сердюк также в очередной раз заявил, что эти свидетели не вызывались в порядке предоставления международно-правовой помощи и поэтому нельзя говорить, что они игнорируют допросы.

На это судья Девятко заметил, что вызов данных лиц осуществляется в соответствии с украинским законодательством.

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"Более 10 раз мы, таким образом, предусмотренным законом, вызывали Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева и Ярощука. Свидетели в суд не явились. Также около 60 заседаний проигнорировал обвиняемый Янукович", - сказал судья.

После этого Девятко добавил, что объявляет перерыв до 10:00 17 июля и ожидает, что указанные свидетели и обвиняемый Янукович или явятся в суд, или выступят в режиме видеоконференции.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, пособничестве в ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.