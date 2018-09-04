В РФ заявили о "неуместности" новой встречи в "нормандском формате" после убийства Захарченко

Лавров подчеркнул, что особенно неуместным было бы проводить заседание "нормандского формата" после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, убийство которого Берлин и Париж не осудили.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проводить новые переговоры в "нормандском формате" неуместно. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что особенно неуместным было бы проводить заседание "нормандского формата" после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, убийство которого Берлин и Париж не осудили. Напомним, Захарченко умер в результате теракта в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке.

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