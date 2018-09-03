У Путина заявили, что после ликвидации Захарченко "сложно о чем-то говорить" с Украиной в "нормандском формате"

Но это, заверил Песков, не означает, что Россия выходит из Минских соглашений.

В Кремле заявили, что после ликвидации главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко «сложно о чем-то говорить» с Украиной в «нормандском формате», но это не означает, что Россия выходит из Минских соглашений.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о перспективах «нормандского формата» после убийства Захарченко.

«Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса – это не совсем разумно. Россия была и остается стороной, приверженной Минскому процессу. Также Россия остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей», - сказал Песков.

«После произошедшего теракта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Еще раз повторяю, что это не означает, что Россия выходит из Минского процесса», - подчеркнул он.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос, кого Россия видит вместо Захарченко, какого типа нужен «руководитель» для оккупированной части Донецкой области и ведет ли с кем-то Россия переговоры на этот счет. «Я не могу вам ответить на этот вопрос сказал», - Песков.

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По его словам, подпись Захарченко под Минскими договоренностями стояла в качестве «представителя Донбасса», а не в «личном плане».

«Президент Путин делает для этого все, чтобы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс, но подобные террористические акты - они никоим образом не способствуют этому процессу. Это однозначно», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключили причастности к убийству российских спецслужб, для которых одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

2 сентября Захарченко похоронили в Донецке на кладбище «Донецкое море». Там же похоронены ликвидированные главари банформирований «ДНР» «Гиви» и «Моторола».