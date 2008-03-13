В БЮТ подозревают Секретариат Президента в срыве работы ЦИК

Руководитель киевской городской организации «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА считает, что Центральная избирательная комиссия, отказываясь от проведения своего заседания, выполняет распоряжение Секретариата Президента Украины по срыву работы комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.СЕМИНОГА высказал сегодня журналистам в ЦИК.

«Сегодня ЦИК имеет кворум, в совещании принимают участие более 10 членов ЦИК, люди на рабочих местах есть, но глава ЦИК саботирует сегодня работу и не хочет принимать решение (о регистрации новых депутатов БЮТ в Киевсовете – УНИАН)», - сказал А.СЕМИНОГА.

По его мнению, если сегодня Центризбирком не соберется на заседание, то это будет означать, что «комиссия является недееспособным органом».

«И если комиссия не способна работать, вероятно, такую комиссию следует распустить и сформировать ее новый состав», - считает лидер городской организации «Батькивщины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта, заседание Центризбиркома вновь не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседание явились только заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что 5 членов ЦИК, которые сегодня пришли на заседание, намерены и далее требовать созыва заседания комиссии для рассмотрения вопроса о регистрации новых депутатов от БЮТ в Киевсовете вместо исключенных из состава блока по решению съезда.