Посольство Украины инициировало преследование немецких депутатов за визит в оккупированный Крым
Посольство Украины в Германии инициировало уголовные производства в отношении нескольких немецких депутатов, которые незаконно посещали временно оккупированный Крым.
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью "Европейской правде".
По его словам, немецкое законодательство предусматривает тюремный срок до 8 лет лишения свободы за незаконное посещение оккупированных территорий.
"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать германской стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", - подчеркнул дипломат.
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По словам Мельника, ответственность должны понести не только политики. В прошлом году посольство инициировало уголовное производство в отношении солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера, который гастролировал в Крыму.
Вместе с тем посол подчеркнул, что возможности реального наказания нарушителей ограничены.
"Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения", - отметил Мельник, добавив, что несмотря на все "креативный процесс" относительно привлечения этих людей к ответственности продолжается.
Как известно, в феврале в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".