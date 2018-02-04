В оккупированный Крым прибыла делегация немецких депутатов-правопопулистов

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

Сегодня в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

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Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп.

Еще один депутат Увэ Бронзон заявил, что парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий политик Александр Голанд, который является членом партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым "исконно русской территорией".