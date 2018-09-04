Такая карточка, отмечает он, должна сделать невозможным неперсональное голосование.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий планирует ввести электронные карточки для депутатов со следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг вечером в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Электронная карточка, которая вводится как единая карточка для голосования, и для прохождения в Верховную Раду Украины, - как общая ИТ-стратегия Верховной Рады Украины, она сделает невозможным неперсональное голосование", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что эта стратегия разрабатывается совместно с Европейским парламентом.

"И я планирую ее на следующий год уже ввести в действие, чтобы она начала действовать", - сказал Парубий.

Кроме того, он отметил, что хочет создать в парламенте образовательный центр по образцу европейских парламентов. По мнению председателя ВР, он будет создан еще до нового года.