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Парубий планирует ввести электронные карточки для депутатов со следующего года

00:41, 04 сентября 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг вечером в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Электронная карточка, которая вводится как единая карточка для голосования, и для прохождения в Верховную Раду Украины, - как общая ИТ-стратегия Верховной Рады Украины, она сделает невозможным неперсональное голосование", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что эта стратегия разрабатывается совместно с Европейским парламентом.

"И я планирую ее на следующий год уже ввести в действие, чтобы она начала действовать", - сказал Парубий.

Кроме того, он отметил, что хочет создать в парламенте образовательный центр по образцу европейских парламентов. По мнению председателя ВР, он будет создан еще до нового года.

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Теги: #Рада#Парубий