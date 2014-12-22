Гройсман заявил о готовности встречать Новый год в Раде с "оливье и мандаринами"

Об этом Гройсман сказал на брифинге после согласительного совета в понедельник, сообщает "Украинская правда".

По его словам, в 16:00 в понедельник состоится заседание правительства по бюджету, после чего документы сразу внесут в парламент.

Гройсман также напомнил, что уже поручил регламентному комитету подготовить постановление о непрерывной работы Верховной Рады.

Кроме того, спикер заверил, что не отказывается от идеи встречать Новый год вместе с депутатами в сессионном зале.

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"Я готов принести в зал Верховной Рады абсолютно все, начиная от "оливье" и заканчивая мандаринами, потому что сейчас очень большая ответственность депутатов по бюджету", - заявил Гройсман.

"Мы все должны осознать, что если бюджет не принимается, мы начинаем жить по одной двенадцатой (части) текущего бюджета - и проблемы не будут решаться, а будут углубляться", - подчеркнул он.

"Более того, это уменьшает наши шансы на получение финансовой помощи от наших международных партнеров", - добавил председатель Верховной Рады.