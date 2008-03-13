На заседание ЦИК явились только пятеро
11:50, 13 марта 2008Политика
1551 0
|Жанна УСЕНКО-ЧОРНА
Как передает корреспондент УНИАН, на заседание явились только заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН.
Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что 5 членов ЦИК, которые сегодня пришли на заседание, намерены и далее требовать созыва заседания комиссии для рассмотрения вопроса о регистрации новых депутатов от БЮТ в Киевсовете вместо исключенных из состава блока по решению съезда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter