На заседание ЦИК явились только пятеро

Заседание Центральной избирательной комиссии, запланированное сегодня на 11.00, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание явились только заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что 5 членов ЦИК, которые сегодня пришли на заседание, намерены и далее требовать созыва заседания комиссии для рассмотрения вопроса о регистрации новых депутатов от БЮТ в Киевсовете вместо исключенных из состава блока по решению съезда.