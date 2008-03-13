Шаповал призывает членов ЦИК дружно подать в отставку

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ призывает всех членов ЦИК подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я призываю всех своих уважаемых коллег подать в отставку», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В тоже время председатель ЦИК не исключил, что в случае отставки ЦИК в полном составе, Верховная Рада предложит те же кандидатуры от политических сил.

При этом В.ШАПОВАЛ подчеркнул, что отставка всех членов ЦИК была бы наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации. «Потому что мне неприятно наблюдать за заявлениями некоторых людей, который я очень хорошо знаю, и очень хорошо вижу подтекст их заявлений. Этот контекст я не буду комментировать – он очевиден», - пояснил он.

Председатель ЦИК сообщил, что намерен высказать свое предложение об отставке сегодня в 12 часов на совещании всех членов ЦИК.

«Я определю срок, я же не могу действовать безответственно. Я не камикадзе – я действительно предлагаю развязать ситуацию и делаю это для того, чтобы привлечь внимание и общества, и политикума к этой проблеме», - подчеркнул он.

При этом В.ШАПОВАЛ отметил, что даже если члены ЦИК не поддержат его предложения, он намерен написать заявление об увольнении по собственному желанию. «Если я увижу, что в определенный срок нет никакой реакции – я лично подам в отставку», - сообщил В.ШАПОВАЛ.

По его словам, он готов принять такое решение ближе к маю, когда исполнится ровно год со дня его назначения на должность председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, заседание ЦИК, на котором планировалось рассмотреть вопрос о признании избранными депутатов Киевсовета по представлению БЮТ, из-за отсутствия кворума уже было дважды перенесено. Очередное заседание Центризбиркома было запланировано на 12 марта, однако и это заседание перенесено на 13 марта из-за отсутствия кворума.

12 марта БЮТ направил письмо главе Центральной избирательной комиссии В.ШАПОВАЛУ, в котором требует направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление о прекращении полномочий членов Комиссии, которые не являются на заседание Центризбиркома.