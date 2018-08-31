"Раздавлю!": у Путина заявляют, что он не угрожал Порошенко на переговорах

Олланд в мемуарах рассказал, как президент РФ "так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави".

В Кремле отрицают, что во время переговоров по Минским соглашениям 12 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин угрожал президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соврал ли об угрозах участник переговоров, на то время президент Франции Франсуа Олланд, или же это правда, а если правда, будет ли Кремль настаивать на термине «гражданская война» применительно к событиям на востоке Украины.

По словам Пескова, «в Украине идет гражданская война, она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие, и это очевидный факт, вряд ли это можно отрицать».

«Что касается заявлений Олланда, поскольку я не читал и не знаю контекста, не могу никак судить, что он имел в виду. Здесь мне трудно говорить», - отметил Песков.

«Вы знаете, что Путин занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультранационалистов и так далее. Это последовательная политика президента России», - сказал он.

«Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил», - подчеркнул Песков, но добавил, что не читал мемуары Олланда и не может комментировать их.

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На вопрос УНИАН, говорил ли во время переговоров в Минске Путин в адрес Порошенко «я вас раздавлю», Песков ответил: «Нет, я практически был на всех переговорах, я не слышал такой фразы».

Как сообщал УНИАН, во Франции вышли мемуары Олланда «Уроки власти», где он вспоминает, как согласовывались Минские соглашения.

«Намерения Владимира Путина были вполне очевидны, - написал Олланд. - Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой».

Западные переговорщики надеялись «прекратить стрельбу и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность Украины», но, рассказал экс-президент Франции, «конференция на первом этаже продолжалась бесконечно и была безрезультатной: это соответствовало целям российской стороны».

«Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции, - написал Олланд. - Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в узком формате, отказаться от ужина и как можно быстрее приступить к работе».

«Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки», - сообщил Олланд.