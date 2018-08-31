"Народный фронт" начал бойкот телеканала "NewsOne" более года назад и призывает к этому других - Геращенко

Парламентарий отметил, что антиукраинская позиция телеканала "NewsOne" была очевидной уже давно.

Фракция "Народный фронт" больше года назад приняла решение о том, что ее представители не будут ходить на эфиры телеканала "NewsOne", и продолжает бойкот этого телеканала и сегодня.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Антон Геращенко в интервью журналистам, комментируя информацию о том, что соратник Януковича Андрей Портнов получил в управление телеканал "NewsOne".

Парламентарий отметил, что антиукраинская позиция телеканала "NewsOne" была очевидной уже давно, поэтому "смена вывесок и фамилий тех, кто там руководит, не меняет сути того, кто этот телеканал сделал, кому он принадлежит и зачем его сделали".

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"Если мы не очистим информационное пространство от российского влияния и влияния тех, кто грабил нашу страну и уже пятый год скрывается от правосудия, то мы потеряем Украину. Фракция "Народный фронт" больше года назад приняла решение о том, что ее представители не будут ходить на телеканал "NewsOne", и мы продолжаем бойкот этого телеканала. Мы призываем другие политические силы проукраинского, патриотического лагеря бойкотировать телеканал "NewsOne" и не помогать создавать впечатление, что это демократичный телеканал, который выражает все мысли", - заявил он.

По мнению народного депутата, выходом из этой ситуации может стать принятие Верховной Радой законопроектов относительно прозрачности финансирования украинских телеканалов, а также их расходы и доходы.

"Если этого не сделать, то Россия и ее прихвостни смогут свободно тратить сотни миллионов долларов на финансирование информационных кампаний против нашей страны за счет непрозрачности и неподконтрольности доходов и расходов телеканалов", - подчеркнул Антон Геращенко.