СМИ: Медведчук купил каналы NewsOne и "112 Украина"

Сообщается, что, возможно, таким образом Медведчук готовится к президентским выборам в Украине в 2019 году.

Два телеканала, специализирующихся на информационно-новостном вещании и формате news and talk — «112 Украина» и NewsOne, сменили собственника.

По данным источников "Вестей", новым владельцем стал бывший глава Администрации президента Украины и лидер организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в пресс-службе Медведчука сослались на его слова "Вестям": на вопрос о том, имел ли место факт сделки по покупке телеканалов, Виктор Медведчук ответил лаконично: «К сожалению, не приобрел ни одного, ни второго».

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Так же в пресс-службе отметили, что это "вся информация, никакой новой на данный момент нет".

В свою очередь в пресс-службе Нацрады УНИАН попросили на все вопросы слать официальные запросы. А сам глава Нацрады Юрий Артеменко в разговоре с УНИАН был краток: "У нас нет такой информации".

В пресс-службах телеканалов "112" и NewsOne ничего не прокомментировали.

Ранее аналитик Андерс Ослунд в интервью "Радио Свобода" рассказал, что Виктор Медведчук перед президентскими выборами купил три украинских телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik».

"Виктор Медведчук купил три телеканала - «NewsOne», «112 Украина» и «Zik», очевидно, готовясь к президентским выборам в Украине в 2019 году. Эти каналы отвечают на запросы электората популистов », - рассказал аналитик.