После Азовского моря Россия может заблокировать суда в Черном – дипломат

По данным Госпогранслужбы Украины, Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские портов в Азовском море.

После блокировки украинских судов в Азовском море подобная угроза со стороны России может возникнуть и в Черном. Об этом заявил председатель правления фонда «Майдан иностранных дел», глава Киевской городской организации УКРОПа Богдан Яременко в эфире телеканала ZIK.

«Что-то подобное может произойти в Черном море – между западным побережьем Крыма и материковой частью Украины. Там, где русские под прикрытием военных учений, стрельб и т. п. начинают ограничивать судоходство, где они расширили свое военное присутствие за счет создания фактически непостоянных военных баз на месте добычи углеводородов, где расположены воинские подразделения, рядом с которыми дежурят военные суда Российской Федерации», – отметил Богдан Яременко.

Он пояснил, что ситуация в Азовском море сложилась не из-за строительства Керченского моста. Даже без него Россия могла принять меры, используя договорную базу с Украиной, которая дает право военным и служебным судам РФ находиться в акватории Азовского моря.

По его словам, Керченский мост – это техническая помеха, а не причина, которую Россия использует для задержки украинских судов. И несмотря на то, что в начале его строительства в 2014 году эксперты прогнозировали такие сценарии, украинская сторона не сделала ничего, чтобы им помешать.

«Сегодня у нас теоретически еще есть шансы предотвратить что-то подобное в Черном море», – подчеркнул укроповец.

По данным Госпогранслужбы Украины, Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские порты в Азовском море. В то же время в порты РФ суда идут без задержек. Поскольку российская сторона затягивает разрешение на прохождение через Керченский пролив, судам приходится ждать по несколько дней.