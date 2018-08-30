"Слава Украине!": украинский журналист вывел из себя представительницу МИД РФ (видео)

Тонкий троллинг Цимбалюка заметно разволновал Захарову и она, не скрывая своей растерянности, быстро завершила диалог с украинцем.

Украинский журналист, корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк вывел из равновесия официального представителя МИД РФ Марию Захарову вопросом о ее скандальной оценке нового приветствия ВСУ "Слава Украине!".

Примечательно, что еще до его озвучивания одиозная чиновница страны-агрессора нервозно отреагировала на саму встречу с журналистом. Инцидент произошел во время брифинга Захаровой 29 августа, передает "Обозреватель".

Так, увидев, что украинец собирается задать ей вопрос, спикер МИД России разразилась едкими комментариями, которыми ей все же не удалось подколоть Цимбалюка.

"Боже, кого мы видим! Это Роман Цимбалюк, сам! Роман, вы как среди агрессоров прорывались-то к нам? Нормально дошли? Отстреливались?" — язвительно обратилась она к нему.

Однако журналист пресек попытки Захаровой спровоцировать его на конфликт и ярко ответил на нелепые выпады представительницы страны-агрессора.

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"В черных очках (дошел. — Ред.). У нас, знаете, тоже свои правила. У нас не выдают журналистам оружие", — сказал он.

Захарова продолжила нагнетать обстановку и уточнила, что имела в виду не оружие буквально, а слова, которыми защищался журналист. Цимбалюк, в свою очередь, ответил оппонентке, что словами уже все сказано, и приступил к интересующему его вопросу.

"Я хотел у вас уточнить по поводу вашего заявления на прошлом брифинге, где вы выступали относительно лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" и проводили параллель с немецкими приветствиями. И пообещали, что эта аналогия будет вписана в стенограмму брифинга. Однако там этого не было. Я очень внимательно смотрел, вы все-таки могли бы артикулировать, что вы имели в виду, с чем ассоциируется (приветствие. — Ред.) у МИД России?" — спросил журналист, указав Захаровой на то, что она не отвечает за свои слова.

Тонкий троллинг Цимбалюка заметно разволновал Захарову и она, не скрывая своей растерянности, быстро завершила диалог с украинцем нелепыми оправданиями.

"Ссылки находятся там. Ну как нет? Ну что вы, Роман? Конечно, в тексте есть ссылки. Дадим, обратим ваше внимание. Я вам лично все это открою и покажу", — нервно подытожила спикер МИД России.