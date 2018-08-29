Лавров связал желание Украины выйти из Договора о дружбе с РФ с приближением выборов

Лавров называет это очередными намерениями украинской стороны, «поскольку их высказывается слишком много».

Глава МИД РФ Сергей Лавров связал желание Киева выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (так называемого «Большого договора») с приближением президентских выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны, потому что их высказывается слишком много. Было намерение разорвать дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией. Давайте дождемся, когда какое-то дело будет сделано, когда какое-то из этих намерений будет материализовываться», - заявил Лавров.

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«Думаю, что чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будет звучать в публичном пространстве», - отметил он.

В тоже время Лавров назвал закрытие Украиной своего представительства при СНГ в Минске «действительным фактом, а не намерением».

«Закрыто представительство Украины при СНГ. Но Украина по большому счету никогда полноценно не состояла в СНГ, потому что не присоединилась к Уставу Содружества», - сказал он.

При этом глава российского МИД пояснил, что в СНГ есть международно-правовые документы, для участия в которых необязательно быть полноценным членом Содружества.

«На таких основаниях, в частности, Грузия продолжает участвовать в целом ряде договоров СНГ, хотя официально, в юридическом смысле вышла из Содружества. Могу вас заверить, при всей русофобской заряженности нынешнего украинского руководства, если здравый смысл будет пробивать себе дорогу и украинские коллеги будут проявлять интерес к сохранению взаимодействия по тем или иным направлениям на пространстве СНГ со своими соседями, мы, конечно, не будем возражать», - подытожил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

К слову, ранее УНИАН уже рассматривал, что дальше следует делать с Договором о дружбе с РФ, срок действия которого формально истек еще в мае 2017 года.