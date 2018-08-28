Труба надеется, что ГБР начнет расследовать коррупционные дела до конца этого года

По словам Трубы, ГБР может работать и без руководителей территориальных и структурных подразделений.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба, говоря о дальнейшей судьбе ГБР в связи с непринятием решения внешней комиссии о победителях конкурса, отметил, что в бюро работает еще так называемая внутренняя комиссия, которая уже выбрала 50 сотрудников низшего звена, и она будет работать в дальнейшем, выбирая людей на должности заместителей руководителей территориальных подразделений ГБР и исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений, таким образом наполняя кадровый состав ГБР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге. По словам Трубы, ГБР может работать и без руководителей территориальных и структурных подразделений.

Также он выразил надежду, что до конца этого года бюро уже будет расследовать коррупционные уголовные производства.

В то же время Труба надеется, что внешняя конкурсная комиссия все же прислушается к его позиции и примет новое решение относительно кандидатов, отказавшись рекомендовать к назначению лиц с сомнительной репутацией, а также предоставит руководству ГБР результаты исследований на полиграфе победителей конкурса.

Читайте такжеСуд начнет рассмотрение дела о незаконности назначения Трубы на должность директора ГБР 6 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 28 августа директор ГБР заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссия 18 июля после определения победителей конкурса на должности в бюро приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа. Поэтому Труба решил отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР и вернуть все представления на кандидатов внешний конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, директор ГБР отказал 27 кандидатам на руководящие должности: некоторых из них подозревают в госизмене и коррупции.

«В СМИ есть много критической информации в отношении некоторых кандидатов. Некоторые из них - фигуранты журналистских расследований. В частности, один из фигурантов фигурирует в уголовном производстве государственную измену. Другой кандидат и члены его семьи являются фигурантами нескольких уголовных производств относительно легализации средств, добытых преступным путем. Еще один кандидат тесно общается с сепаратистами, еще два кандидата являются кумовьями, они вместе шли по карьерной лестнице и выиграли конкурс во внешней комиссии», - пояснил Труба.