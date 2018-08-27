Украина передала Турции список украинских политзаключенных для переговоров с Путиным - Джемилев

Ранее президент Турции Эрдоган попросил предоставить список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенка" Мустафа Джемилев заявляет, что Украина передала Турции список политзаключенных Кремля.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Джемилев отметил, что список политзаключенных был передан ориентировочно неделю назад.

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"У нас управляющий делами Меджлиса контактировал. И попросил посол Турции передать этот список. Он передал, по-моему, неделю назад это было", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, Джемилев 21 августа заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил его предоставить список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".

Он также сообщил, что МИД Турции попросил полный список политзаключенных.

Напомним, в сентябре прошлого года суд аннексированного Крыма приговорил заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к 8 и до 2 годам заключения соответственно. Чийгоза обвиняли в организации массовых беспорядков на территории полуострова, а Умерова - в призывах к нарушению территориальной целостности России.

Впрочем, уже 25 октября 2017 года Россия выдала Турции Чийгоза и Умерова, а 27 октября они вернулись в Украину.

По информации телеканала Haberturk, который ссылается на судебные документы, турецкое правительство обменяло Умерова и Чийгоза на двух граждан России.