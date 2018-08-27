"Изменения были бы невозможны без поддержки Президента", - заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь

27 августа 2017 в Снегиревке, Николаевской области, Президент Украины торжественно заложил мемориальную капсулу в фундамент нового завода предприятия «Агрофьюжн». Строительство современного предприятия обеспечит постоянной работой более ста жителей района, плюс работа для ста пятидесяти работников в сезон. Под контролем главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, для реализации проекта здесь была создана необходимая инфраструктура. Отремонтирована дорога Т-15-08 Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое, что позволило владельцу группы компаний «Агрофьюжн» Сергею Сипко направить сюда серьезные инвестиции. Стоимость возведения аналогичного объекта, уже работающего на Николаевщине, составляет 900 млн грн.

«Закладка нового предприятия «Агрофьюжн» - это не просто инвестиции в нашу область, это не просто новые рабочие места и отчисления в бюджеты всех уровней», - подчеркнул первый заместитель председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, Вячеслав Бонь, Возведение таких заводов является огромным шагом в повышении технологических и интеллектуальных возможностей нашей области. Все заводы группы компаний Агрофьюжн оснащены энергосберегающим технологическим оборудованием, в частности, для производства томатной пасты. Современные очистные сооружения позволяют оберегать окружающую среду и экономно использовать природные ресурсы, особенно воду. Все производственные процессы на предприятиях автоматизированы и направлены на сохранение качества сырья и готового продукта - томатного пюре и томатной пасты, расфасованной в специальную асептическую тару. «Производственная линия предприятия, в основание которого мы заложили сегодня первый кирпич, является уникальной для Украины. Она предназначена для промышленного производства высококачественного томатного порошка и обеспечит качественным сырьем предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, которые экспортируют украинскую продукцию в страны Европы и стран Ближнего и Дальнего Востока. До сих пор томатный порошок в Украине не производили. Это продукт глубокой переработки с высоким показателем добавленной стоимости», - акцентировал В.Бонь.

«Эти стремительные и необратимые изменения были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны Президента, - продолжил Вячеслав Бонь. На каждом этапе - от быстрого прохождения всех этапов для получения средств на ремонт дороги, до максимально благоприятного режима получения предприятием всех необходимых документов для строительства нового завода, во всем мы чувствовали помощь Петра Алексеевича», - отметил первый заместитель председателя Николаевской ОГА. «Я уверен, именно так в Украине должны проходить все процессы взаимодействия между бизнесом и властью, между властью, бизнесом и местным самоуправлением. Это является залогом нашего роста. Это, в конце концов, является одним из краеугольных камней нашей независимости».

Пресс-служба Николаевской областной государственной администрации