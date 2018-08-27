Экономика Австрии не страдает от санкций против России - посол Украины

Украинский дипломат отметил, что торговля между Австрией и Россией растет.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявляет, что статистика не подтверждает, что экономика Австрии страдает от введенных Европейским Союзом против Российской Федерации санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

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«Если смотреть на статистику, то статистика этого не подтверждает», - сказал посол, отвечая на вопрос, страдает ли экономика Австрии от введенных Евросоюзом санкций против России.

Он подчеркнул, что необходимо оперировать точками зрения, а фактами.

При этом посол добавил, что в Австрии «торговля с Россией растет так же, как и экономика Австрии растет рекордными темпами».

Отдельно Щерба отметил, что в Австрии поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2». «Вы знаете, что Австрия поддерживает «Северный поток-2». Они этого совершенно не скрывают. Они говорят, что это не политический, а чисто коммерческий проект... Позиция достаточно четкая», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в начале июня вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался за отмену санкций против России. "Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономики. Пришло время положить конец этим мучительным санкций и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал вице-канцлер.