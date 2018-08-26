На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов (фото)

Дипломаты начали делиться фото с аэродрома в соцсетях.

В рамках нынешней конференции иностранных послов Украины 80 представителей дипломатической службы вылетели на восток Украины, в зону проведения операции ОС.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Отмечается, что на конференцию съехались украинские послы со всего мира, чтобы обсудить опыт и проблемные аспекты в дипломатической работе. Накануне состоялась первая часть мероприятия, в рамках которого руководители иностранных дипучреждений и самостоятельных подразделений аппарата обсуждали вызовы и задачи, стоящие перед дипломатической службой Украины.

Практической частью совещания стал выезд в зону боевых действий вместе с военными. Дипломаты начали делиться фото с аэродрома в соцсетях.

Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта pic.twitter.com/1LqQm4Hold — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 августа 2018 г.

Напомним, в июне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дипломатической службе.