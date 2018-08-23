РФ готовится к возможному десантированию на побережье Азова и Одессы – эксперт

Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности назвал действия РФ в Азовском море подготовкой к возможному десантированию на побережье Азова и Одессы.

Действия России в Азовском море с блокировки украинских кораблей свидетельствуют о том, что война теперь ведется и на море.

"В соответствии с законом об обороне Украины, согласно определению агрессии Генеральной ассамблеи ООН, блокирование портов - это уже является актом агрессии. И, собственно, то, что происходит в Азове - это ползучая агрессия в Азовском море", - написал в своем блоге на сайте издания «Обозреватель» эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара.

По его словам, Россия контролирует аннексированный Крым и Керченский пролив, и легче всего отрезать Украину от морей именно в Азове. Кроме того, Украина фактически потеряла военно-морской флот.

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"Это подготовка к возможной агрессии в виде десантирования на побережье Азова и Одессы... Если Украину отрежут от моря, то это будет непоправимый удар по нашей экономике", - указал эксперт, напомнив, что Мариуполь и Бердянск являются крупными портами, которые зависят от морского экспорта.

Хара подчеркнул, что Украина в ответ на российские провокации должна действовать сразу в трех направлениях: дипломатическом, правовом и военном. Так, МИД должен потребовать созвать Совет безопасности ООН и публиковать ноты протеста, необходимо собирать доказательства нарушений РФ на Азове для помощи судовладельцам, которые несут убытки, и для судебных исков. Однако украинские дипломаты, по словам эксперта, не действуют. А военные реагируют правильно, запланировав переброски дополнительных плавсредств для противодействия РФ.

Кроме того Хара отметил, что Украина должна выйти из Соглашения о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в которой они признаются внутренними водами. Именно этим документом Россия прикрывает свои провокационные действия.