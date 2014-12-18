Путин: Порошенко настроен на поиск решений, но необходимы конкретные шаги

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. "Безусловно, президент Украины хочет урегулирования, и у меня нет сомнений, что он стремится к этому, но он там не один. Мы слышим заявления других должностных лиц о том, что нужно воевать до конца, чуть ли не о том, что все может привести к общеконтинентальному кризису. Слышим много воинственных заявлений", - сказал Владимир Путин.

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"Думаю, что президент Петр Порошенко настроен на урегулирование, но нужны конкретные действия, шаги", - отметил глава российского государства, добавив, что другого пути, кроме как мирный путь урегулирования, не существует.