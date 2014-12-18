Путин: Порошенко настроен на поиск решений, но необходимы конкретные шаги
Президент Украины Петр Порошенко настроен на поиск решения конфликтной ситуации, но другие представители украинского руководства иногда высказываются воинственно.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. "Безусловно, президент Украины хочет урегулирования, и у меня нет сомнений, что он стремится к этому, но он там не один. Мы слышим заявления других должностных лиц о том, что нужно воевать до конца, чуть ли не о том, что все может привести к общеконтинентальному кризису. Слышим много воинственных заявлений", - сказал Владимир Путин.
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"Думаю, что президент Петр Порошенко настроен на урегулирование, но нужны конкретные действия, шаги", - отметил глава российского государства, добавив, что другого пути, кроме как мирный путь урегулирования, не существует.