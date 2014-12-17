Боевики ограбили склад со взрывчаткой под Донецком - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Донецкой области.

«В дежурную часть ГУМВД Украины в Донецкой области поступило сообщение о том, что со склада взрывчатых веществ Амвросиевского участка филиала предприятия «Донецквзрывпром», открыв помещение, террористы похитили взрывные устройства общим количеством 1500 шт.», - говорится в сообщении.

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«Затем они опечатали склад, установив свои пломбы. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.262 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц)», - добавляет пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 262 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).