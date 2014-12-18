Расплата за гоп-стоп

Сначала Россия, по праву сильного и в лучших традициях гоп-стопа, захватила Крым. Потом, под дулами автоматов, провела в восточных регионах Украины «парад суверенитетов». Позже посмеивалась вместе со своими «Искандерами» над западными санкциями и, параллельно, «адекватно отвечала» Западу санкциями против собственных граждан… Сегодня пришло время пожинать плоды своих «завоеваний».

Весь этот год огромная страна, по собственному желанию теряющая статус важного геополитического игрока на мировой арене и неумолимо сползающая в статус нерукоподаваемого гопника с ядерной «гранатой», наивно полагала, что ее действия по отношению к Украине сойдут с рук так же, как раньше ей простили Грузию. Не вышло. К нынешней экономической нестабильности Россию привели все ее предыдущие политические «победы».

Вся кремлевская верхушка, друзья и вассалы Владимира Путина, а также он сам, долгое время верили в собственную силу и безнаказанность. Годами эту веру подкрепляла, казалось, незыблемая цена на энергоносители, послушность и подконтрольность «младших братьев», в том числе Украины, и традиционная воспитанность и толерантность европейцев, не считающих правильным указывать кому-либо, как жить, насильно не навязывающих свои европейские ценности.

Но беда российских «работников ножа и топора», бывших участников корпоративных войн и рейдерских захватов, превратившихся сегодня в «уважаемых людей» в том, что они переоценили мощь и влияние своей «бригады» на окружающих. Самоуверенные российские власти предпочитали не замечать, что даже лояльные им постсовки – не малороссы. Самоуверенные российские власти забыли, что экономика их страны уже давно тесно интегрирована в мировые рынки и зависит от западных партнеров и инвесторов не меньше, чем от местных «карманных мафиози», у которых уже вошло в привычку выводить средства в оффшоры, а не вкладывать в «свое». Самоуверенные российские власти решили сделать вид, что конфликт с партнерами вне «семьи» не может привести экономику страны к коллапсу. И они просчитались.

Впрочем, носители «духовных скреп» - от рядового россиянина до президента РФ - вряд ли в этом признаются. Первые, потому, что видят врагом не собственную власть, а Украину (наряду с Евросоюзом и США). А также потому, что считают источником власти в России не себя (народ), а президента. А второй – потому что знает о таком, скажем прямо, плебейском отношении к себе со стороны россиян.

Тем временем, абсолютно провальное поведение гопника, ранее принятого в приличное общество авансом, оценили его «младшие» друзья. Это раньше от побед России и им могло что-то перепасть. Сегодня они увидели, что бывший лидер – слабак. В результате, Беларусь, еще недавно поставлявшая России в рамках Таможенного союза запрещенные Кремлем дефицитные товары от осьминогов до ананасов, устами Лукашенко (вполне может оказаться, что он станет последним диктатором Европы) заявляет, что нужно искать других партнеров. Казахстан сажает гражданина своей страны за решетку на пять лет за то, что поддался российской пропаганде и сознательно отправился воевать с украинцами в Украине на стороне пророссийских боевиков. Куба «забывает» о списании в июле этого года Россией 32 млрд долларов своего долга и идет на восстановление отношений с США. Параллельно с этим нефть дешевеет, рубль девальвирует, экономика России рушится…

Это - только начало расплаты. Та самая цена, которую, к сожалению, независимо от своих политических убеждений, должны разделить с государством и президентом граждане страны. Впрочем, не большинство ли их рукоплескало «Крымнаш»? Не большинство ли смеялось вместе с «Искандерами»? Не большинство ли радовалось возможности превратить кого-то в «радиоактивный пепел»?

Поэтому «гопнику» России – ее руководителям, ее олигархам и ее гражданам - не стоит винить в своих нынешних бедах украинцев, американцев, европейцев... Все происходящее сегодня с Россией – тот самый счетчик, включенный за гоп-стоп.