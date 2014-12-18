Обама подписал закон в поддержку Украины

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне в среду сообщила представитель Государственного департамента США Джен Псаки, пишет gordonua со ссылкой на сайт ведомства.

"Он (Обама) подписал его вчера", – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать законопроект о санкциях, которые Обама должен подписать.

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На вопрос как подписанный президентом документ поможет мирному урегулированию конфликта, если он предусматривает возможность поставки вооружений в Украину, представитель Госдепа отметила, что на самом деле политика США в этом вопросе не изменилась.

"Он (закон) предусматривает такую возможность или такую гибкость", – пояснила она.