Тимошенко говорит, что из нее делают ”девочку”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодня значительно возрастает “угроза” создания парламентской коалиции между блоком “Нашей Украиной” и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я в постоянном режиме общаюсь с политиками – уже практически депутатами фракции “Наша Украина”, которые с большим удовольствием делятся своими тревогами, своим виденьем и своими прогнозами”, - в частности, сказала лидер БЮТ.

По ее словам, сейчас в среде блока “Наша Украина” его участники разделились в пропорции, приблизительно, 80% на 20%, из которых первые поддерживают создание демократической коалиции между БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ, а вторые – коалицию между “Нашей Украиной” и Партией регионов. “Но эти приблизительно 20% - самые влиятельные люди, которые непосредственно формируют советами и мнение Президента”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее словам, “к сожалению, сегодня все же преобладает концепция и стратегия о создании блоком “Наша Украина” коалиции с Партией регионов”.

Также Ю.ТИМОШЕНКО перечислила четыре составляющие соответствующей “информационной кампании”, которая сопровождает процесс переговоров о создании “такого неестественного единения”.

Первая - возможное объединение блока “Наша Украина” и Партии регионов публично подается как единение Востока и Запада и недопущения раскола страны, тогда как, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет о единение старых и новых кланов, “когда формируется коалиция бизнес-интересов”.

Вторая составляющая – заявления, что будет создана „Программа развития страны”, которая, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, будет написана “правильными словами”, и которую предложат подписать лидерам всех политических сил, разделяющим ее положения, в том числе и лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ. В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Не под формальными и публичными программами нужно ставить подписи, потому что ценности, которыми живут политические силы, нужно выяснять не только с (помощью) их программ, а в том числе, с их фактическими действиями на протяжении последних 10 лет работы в политике”.

Третья составляющая, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, - “это создание из меня – как из экс-премьер-министра – такой «девочки для битья» за прошлые грехи”. Она отметила, что сегодня наклеивание на нее таких ярлыков как “реприватизатор”, “популист” и “непрогнозируемый человек” является технологией, которая унижает ее как участника коалиции, и которая имеет целью вызывать негативное отношение у людей к ней, как к будущему премьер-министру.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее действия в должности премьера были абсолютно профессиональными и прогнозируемыми, и что по ним “сегодня отчитывается власть за свои достижения за 2005 год”.

Последней составляющей технологий против себя Ю.ТИМОШЕНКО назвала упреки в том, что БЮТ “хочет только должностей”, что ради получения премьерской должности она, мол, готовая разрушить единство “помаранчевой” команды. Кроме того, по ее словам, БЮТ будут предлагаться такие требования, что блок будет отстранен от формирования правительства. В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО напомнила о принципах, которые были заложены в соответствующем меморандуме между БЮТ, “Нашей Украиной” и СПУ о выдвижении премьера.

“Наша политическая сила возьмет на себя ответственность за формирование будущей власти и за работу в коалиции только в том случае, если мы будем именно по достоинству голосов, полученных в парламентской кампании, влиять на формирование внутренней и внешней политики”.

Отметив, что “отказываться от того доверия, которое дал нам народ мы не планируем”, лидер БЮТ добавила: “Сегодня исключительно, персонально от Президента страны зависит, какой путь развития страны будет выбран – либо союз с кланами, или союз демократических сил”.