«Остановите убийство Сенцова»: в Германии пикетировали замок, где встречались Путин и Меркель (фото, видео)

13:48, 19 августа 2018
Политика
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В Германии пикетировали замок, где встречались Путин и Меркель / фото facebook.com/snidalov

В Германии возле замка Мезерберг под Берлином, где встречались лидеры России и ФРГ, прошли пикеты с призывами к Кремлю освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии почти 100 дней.

Об этом активисты сообщили на своих страницах в Фейсбуке.

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Участники пикета вышли с плакатами «Остановите убийство Олега Сенцова» и «Спасти Олега Сенцова», изображениями политузников Кремля, в частности из аннексированного Крыма.

18 августа в Германии прошли трехчасовые переговоры Путина и Меркель. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили ситуацию в Украине, Сирии и «Северный поток-2». Пока неизвестно, говорили ли лидеры двух стран о судьбе Олега Сенцова.

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Теги: #Германия#встреча Путина с Меркель#Путин и Меркель#акция в поддержку Сенцова#освобождение Сенцова