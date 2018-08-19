«Остановите убийство Сенцова»: в Германии пикетировали замок, где встречались Путин и Меркель (фото, видео)

Участники пикета вышли с плакатами и изображениями политузников Кремля.

В Германии возле замка Мезерберг под Берлином, где встречались лидеры России и ФРГ, прошли пикеты с призывами к Кремлю освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии почти 100 дней.

Об этом активисты сообщили на своих страницах в Фейсбуке.

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Участники пикета вышли с плакатами «Остановите убийство Олега Сенцова» и «Спасти Олега Сенцова», изображениями политузников Кремля, в частности из аннексированного Крыма.

18 августа в Германии прошли трехчасовые переговоры Путина и Меркель. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили ситуацию в Украине, Сирии и «Северный поток-2». Пока неизвестно, говорили ли лидеры двух стран о судьбе Олега Сенцова.