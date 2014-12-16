Лавров заявил, что Россия не собирается завершать крымский сценарий на Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что на Донбассе «второго Крыма не будет», Россия не предлагает «федерализации или автономию».
Об этом Лавров сказал в интервью телеканалу «Франс 24».
«Крым-уникальный, единственный в своем роде. Это русская земля», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли второй Крым в регионах юго-востока» Украины.
Он заявил, что Россия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом аннексия Крыма не была исключением. «Это не было исключением, это была воля народа. С российской точки зрения Украина, какой мы сейчас ее признаем, территориально целостная и должна быть поддержана в этой форме», - сказал Лавров.
Он заявил, что вопрос «о предоставлении определенной степени автономии для Донецкой и Луганской областей» должны решать сами украинцы.
«Мы не предлагаем федерализации или автономию. Кстати, слово «автономия» или «децентрализация» употребил президент Франции Франсуа Олланд, об автономии говорила и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини. Госсекретарь США Джон Керри однажды спросил меня, почему они не предоставят «ограниченную автономию». Что же, в английском языке есть много синонимов, но важны не слова, а суть», - сказал Лавров.
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Он считает, что сами украинцы «из всех регионов и от всех политических партий должны быть делегированы, чтобы встретиться и обсудить, как эти регионы хотели бы избирать своих руководителей, договориться о системе распределения налогов между центральными и местными властями, какому языку отдается предпочтение для того или иного региона, какие им отмечать праздники».
«Пока не будет решена системная проблема Конституции, с каждым днем придется сталкиваться со все большим количеством сложностей», - считает Лавров.