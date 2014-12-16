Лавров заявил, что Россия не собирается завершать крымский сценарий на Донбассе

Об этом Лавров сказал в интервью телеканалу «Франс 24».

«Крым-уникальный, единственный в своем роде. Это русская земля», - сказал Лавров, отвечая на вопрос, будет ли второй Крым в регионах юго-востока» Украины.

Он заявил, что Россия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом аннексия Крыма не была исключением. «Это не было исключением, это была воля народа. С российской точки зрения Украина, какой мы сейчас ее признаем, территориально целостная и должна быть поддержана в этой форме», - сказал Лавров.

Он заявил, что вопрос «о предоставлении определенной степени автономии для Донецкой и Луганской областей» должны решать сами украинцы.

«Мы не предлагаем федерализации или автономию. Кстати, слово «автономия» или «децентрализация» употребил президент Франции Франсуа Олланд, об автономии говорила и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини. Госсекретарь США Джон Керри однажды спросил меня, почему они не предоставят «ограниченную автономию». Что же, в английском языке есть много синонимов, но важны не слова, а суть», - сказал Лавров.

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Он считает, что сами украинцы «из всех регионов и от всех политических партий должны быть делегированы, чтобы встретиться и обсудить, как эти регионы хотели бы избирать своих руководителей, договориться о системе распределения налогов между центральными и местными властями, какому языку отдается предпочтение для того или иного региона, какие им отмечать праздники».

«Пока не будет решена системная проблема Конституции, с каждым днем придется сталкиваться со все большим количеством сложностей», - считает Лавров.