Лавров заявил, что Россия имеет право размещать ядерное оружие в Крыму

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому агентству Интерфакс.

"Теперь Крым стал частью государства, которое в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием. И государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами", - ответил он на вопрос о том, может ли Крым рассматриваться в качестве места для размещения российского ядерного оружия.

Читайте такжеЛавров: Появился шанс установить мир в УкраинеТакже Лавров назвал поддержку Украины со стороны США (Акт в поддержку свободы в Украине) "враждебным шагом" и одновременно пожаловался на недооцененность того, как поддерживала Украину Россия в "отношении процесса на Юго-Востоке".

В марте этого года Россия ввела в украинский Крым войска без опознавательных знаков, после чего там был проведен "реферерендум" об отделении полуострова от Украины и присоединении к России.

После этого Россия продолжила дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, засылая в страну наемников, диверсантов и войска.