В «Відродженні» назвали «давлением на суд» уголовное производство против судьи по «делу Кернеса»

Ранее Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Травля судьи в «деле Кернеса» является ничем иным, как давлением на суд и ярким свидетельством фиктивности или полного отсутствия судебной реформы, которую так рекламировала власть.

Об этом заявил председатель Политсовета Партии «Відродження» Владимир Пилипенко, комментируя заявление руководства Генеральной прокуратуры относительно незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса» и открытие уголовного производства против судьи, который рассматривал это дело.

Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Несмотря на то, что судья принял половинчатое решение, против него была задействована вся репрессивная машина власти. Силовые и контролирующие органы развернули кампанию с целью добиться возобновления дела. Однако такие действия власти свидетельствуют только об отсутствии независимого суда в Украине, демонстрируют, что телефонное право сохранилось даже после Революции Достоинства, а разрекламированная судебная реформа является не более чем фикцией. Надеюсь, для наших западных партнеров, которые инициировали судебную реформу, «дело Кернеса» станет убедительным примером того, как именно власть провела эту реформу», – пояснил Владимир Пилипенко.

Он напомнил, что в Партии «Відродження» неоднократно заявляли о сугубо политическом характере дела в отношении Геннадия Кернеса, избранного мэром Харькова от политсилы. На местных выборах 2015 года Геннадий Кернес набрал 65,8% поддержки харьковчан.

«Судебный процесс в Полтаве против харьковского городского головы давно зашел в тупик. Все убедились, что это уголовное дело сфабриковано и является ничем иным, как политическим заказом. В суде свидетели защиты предоставили убедительные факты о заказном характере дела, а несоответствия и противоречия со стороны обвинения не оставили судьи шансов на обвинительный вердикт», – добавил председатель Политсовета Партии «Відродження».